Ушел из жизни главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников

Ведерникову было 56 лет.

В пятницу, 30 октября, не стало главного дирижера и музыкального руководителя петербургского Михайловского театра Александра Ведерникова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, музыкант скончался на 57-м году жизни в Москве.

Отмечается, что его последним продирижированным спектаклем стала опера "Сельская честь" 4 октября. Причина смерти Ведерникова пока неизвестна, в театре ее не уточнили.

До Михайловского театра, куда Ведерников пришел в феврале 2019 года, дирижер работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Симфоническом оркестре имени Чайковского, а в 1995 году основал симфонический оркестр "Русская филармония", художественным руководителем которого был до 2004 года. Также в 2001-2009 годах Ведерников работал в Большом театре музыкальным руководителем и главным дирижером, а с сентября 2018 года перешел на ту же позицию в Датскую королевскую оперу.

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Фото: mikhailovsky.ru