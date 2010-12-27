В Петербурге ввели новый показатель эффективности местных властей

Данный показатель ввели после поручения Владимира Путина.

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, которая ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, получила новый перечень показателей. Постановление с подписью Беглова опубликовали на сайте Смольного.

При проведении оценки будет учитываться отношение суммы муниципальных контрактов в сфере благоустройства с частными организациями к общей сумме таких договоров в сфере благоустройства. Данное решение было принято после поручения Владимира Путина содействовать развитию конкуренции.

К 2022 году число организаций по благоустройству частной формы собственности должно увеличиться до 20%.

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