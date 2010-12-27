Балканское воинское кладбище приведут в порядок к 75-летию Победы

В братской могиле на воинском кладбище похоронен 2561 человек.

В 2020 году Россия отпразднует 75-летие Победы. Александр Беглов поручил к этой дате отремонтировать Балканское воинское кладбище в Колпинском районе. Соответствующее распоряжение губернатор дал администрации района.

Давайте до 25 апреля, к майским праздникам, отремонтируем. Александр Беглов

Балканское кладбище является одним из самых известных военных захоронений в городе на Неве. В братской могиле похоронен 2561 человек.

Полиция проверяет погром памятника жертвам радиационных катастроф в Колпино.

Фото: www.citywalls.ru