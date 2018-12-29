В Петербурге появились новые форматы библиотек

Формат учреждений, которые, как казалось многим, состарились, теперь стремительно становится популярным.

В Петербурге за последние несколько лет возрождают городские библиотеки. Об этой тенденции рассказало издание РБК.

Формат учреждений, которые, как казалось многим, состарились, теперь стремительно становится популярным. И среди молодой аудитории тоже. Это происходит из-за расширения функционала библиотек, которые становятся и общественным пространством, и центром для получения информации, и лекторием, и коворкингом одновременно.

Житель думает так: хочется, чтобы было и интересно, и полезно, и для всей семьи, и чтобы домой что-то унести. Собственно, если библиотека будет предоставлять не только услуги по выдаче книг, но и образовательные мероприятия, и мероприятия для релакса, и мероприятия для разных возрастных групп, она будет более востребована. Наши исследования показывают неослабевающий, и даже растущий интерес людей к бесплатному образованию и культурным мероприятиям, и этим надо пользоваться. Александра Ненько, автор новой концепции БЦО "Современник".

Ранее сообщалось, что рестораторы Петербурга рассказали об итогах новогодней ночи-2019.

Фото: pixabay.com