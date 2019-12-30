Участники квеста находятся на космическом корабле.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что в Петербурге создали квест по мотивам фильма "Вторжение". Об этом сообщает сообщил 78.ru.

Участники квеста по сюжету находятся на инопланетном корабле. Внезапно на судне запускается протокол самоликвидации. Перед участниками встает задача за час предотвратить разрушение и спасти всех на корабле.

Напомним, что фантастический фильм "Вторжение" является продолжением блокбастера "Притяжение". Падение инопланетного объекта на Землю разделило жизнь людей на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная, кто был в контакте с пришельцем.

Рецензию Piter.TV на фильм "Вторжение" можно прочитать по ссылке.

Фото:кадр из фильма