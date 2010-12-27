Пропаганда и "Вторжение" Бондарчука. Что не так с новым фильмом про инопланетян в Чертаново

Вторая часть sci-fi-франшизы Фёдора Бондарчука "захватит" российские кинотеатры с 1 января 2020 года.

После событий "Притяжения" прошло два года. Главная героиня эпопеи о противостоянии Чертаново и инопланетян Юлия Лебедева (Ирина Старшенбаум) из генеральской дочки превратилась в объект для российских исследований. Во "Вторжении" Юля уже может управлять водой, намек на это был дан ещё в "Притяжении". Героиню то и дело помещают в лаборатории Минобороны, где учёные пытаются обуздать инопланетные технологии для защиты России от всех врагов. В целом тема оружия в современном мире – основная мысль киноновинки от Бондарчука.

В первые минуты фильма зрителя заставят поверить, что "Вторжение" снова претендует на звание "подросткового кино". Однако спустя пару неловких и не очень смешных диалогов на "сцену" выходит Петров. Его персонаж претерпел инсульт и заработал речевой дефект. Гопник из Чертаново выглядит весьма впечатляюще: заикается, вздрагивает от каждого шороха и плачет. При этом тюремный комбинезон придает Артёму зловещий вид, как у Ганнибала Лектера. Более того, сценаристы сделали из экс-парня Юлии политосуждённого. Примечательно, что это уже вторая роль Петрова в этом году, где он отыгрывает в тюремной робе.

Сценаристы специально сталкивают бывших возлюбленных в лабораторном кабинете. Естественно, встреча не несет ничего хорошего. Артём раскаивается и плачет, а Юлия кричит "Папа", расплескивает воду и просит прекратить эксперимент. После этой долгой сцены события фильма развиваются стремительнее, что не может не радовать.

В кадре появляется инопланетянин Харитон, который будет неловко шутить про социализацию в мире людей. Вскоре мы узнаем, что Юля уже не человек и должна улететь вместе с ним. Идиллии инопланетной пары мешает корабль из космоса "Ра", управляемый искусственным интеллектом. Для космоса Юля является угрозой, и поэтому москвичку решено уничтожить. С этого момента зрителя погрузят в мир экшена: взрывающиеся над МГУ ракеты, бегающие военные и летающая "космическая семечка".

Вторая часть стала намного взрослее, осознаннее и масштабнее в визуальном плане. Кадры затопленной Москвы выглядят шикарно. Динамику придают сцены с простыми жителями, которые пытаются спастись от надвигающегося наводнения на крышах многоэтажек. Однако не обошлось без киноляпов.

Бондарчук исключил из основной части экранного времени любовные диалоги и пустые шутки. В сухом остатке мы имеем постоянное поле боя. Фильм однозначно можно похвалить за сценарный ход в видении постапокалипсиса из-за лживых СМИ и доступного интернета. Именно этой части Бонарчук уделяет большее внимание. Зрителю буквально разжевывают, что в наше время fake-news управляют массами. Более того, сценаристы талантливо вплели в этот эпизод реальные современные разработки. Так, корабль "Ра" для распространения ложной информации пользуется чем-то похожим на технологию генерации речи Lyrebird, которую разработали в Монреальском институте алгоритмов обучения. Инопланетный разум может подделывать голос и внешность любого человека. Масштаб раскрытия этой темы на фоне конца света в Москве впечатляет. В итоге Министерство обороны предлагает москвичам "спасение" – печатную "Комсомолку". Правда, народ продолжает утопать в лженовостях, потому что не может отказаться от интернета.

"Вторжение" также богато на отсылки к современным российским реалиям. Герои фильма попадают в митинги, где москвичи громят столичные улицы. Естественно, смотреть на эти сцены в отрыве от реальных событий, которые произошли в этом году, невозможно. Слишком явной получается эта отсылка. Митингующие предстают перед зрителем тупой и разъяренной толпой: бегают по улицам с кирпичами и пытаются избить силовиков.

Также российский зритель в очередной раз "натрет мозоль" на глазах откровенным продакт-плейсментом. Бондарчук ради рекламы буквально подсмеивается над батюшкой, который покупает "нечистую" воду. Главные герои во время экшена укрываются только в магазины "Армия России", а кадр выстроен исключительно так, чтобы мы видели его логотип. "Драматизма" добавляют постоянные реплики о российской военной мощи. Вишенкой на "Вторжении" становится звонок президенту России. Зритель слышит голос Путина. Этот политический оммаж абсолютно понятен – фильм в конце концов финансируется государством.

В итоге "Вторжение" из-за эпичных сцен претендует на звание неплохого экшн-фильма про российский апокалипсис. Сценарно фильм прописан плохо. Зрителю так и не объяснят, чем же опасна для вселенной Юлия Лебедева, зато Бондарчук покажет, как Россия может "держать удар" перед иноземными захватчиками. Напыщенно, грубо и безрезультатно.

Фото:кинопоиск