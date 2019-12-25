Петербуржцы продолжают сдавать вещи бывших в специальный контейнер

Акцию проводит благотворительный проект "Спасибо".

В торговом центре "Охта Молл" 14 февраля установили контейнер, в котором можно оставить вещи своих бывших вторых половинок.

Одежду раздадут нуждающимся, а также отправят на переработку. Все полученные средства уйдут в благотворительные фонды.

Главный девиз акции звучит так: "Пусть хоть вещи будут полезны!"

В социальных сетях пользователи делятся шуточными комментариями о том, что уже отправили туда вещи своих бывших избранников.

Ранее мы сообщили, что 14 февраля можно будет избавиться от вещей своих экс-возлюбленных.

Фото: Pixabay