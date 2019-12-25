Петербуржцы продолжают сдавать вещи бывших в специальный контейнер

В торговом центре "Охта Молл" 14 февраля установили контейнер, в котором можно оставить вещи своих бывших вторых половинок.
Одежду раздадут нуждающимся, а также отправят на переработку. Все полученные средства уйдут в благотворительные фонды.
Главный девиз акции звучит так: "Пусть хоть вещи будут полезны!"
В социальных сетях пользователи делятся шуточными комментариями о том, что уже отправили туда вещи своих бывших избранников.
Ранее мы сообщили, что 14 февраля можно будет избавиться от вещей своих экс-возлюбленных.
Фото: Pixabay
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