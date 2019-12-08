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В День всех влюбленных петербуржцы смогут избавиться от вещей своих бывших
Сегодня, 14:00
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himif

В День всех влюбленных петербуржцы смогут избавиться от вещей своих бывших

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В городе появится специальные контейнеры.

В день всех влюбленных, 14 февраля, в Петербурге появится контейнер для вещей, куда горожане смогут сдать вещи своих бывших партнеров. Благотворительный магазин "Спасибо!" предлагает петербуржцам избавиться от вещей, напоминающих о бывших возлюбленных, и направить их в полезное русло. 

Вещи с неприятными или даже болезненными воспоминаниями для одних могут стать полезными для других. Короб для одежды установят в ТРК "Охта Молл". Также 14 февраля в благотворительном магазине заработает скидка на вещи для разведенных и одиноких, проведут сеансы настольных игр, чаепития и душевные разговоры.

Ранее мы писали, что трамвай-"Стиляга" прокатит влюбленных петербуржцев 14 февраля.

Фото: pixabay; Благотворительные магазины "Спасибо!" / "ВКонтакте"

Теги: благотворительный магазин, день влюбленных, магазин спасибо, одежда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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