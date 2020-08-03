В Петербурге появился арт-объект в поддержку беженцев из Донбасса

Художник нарисовал на корпусе сердце и подписал путь "Донбасс - (м) Парнас".

В среду, 23 февраля, в Петербурге заметили арт-объект, который создал городской художник Loketski. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

На Заречной, 33, старый заброшенный автобус превратился в "Маршрутку Добра". Художник нарисовал на корпусе сердце и подписал путь "Донбасс - (м) Парнас". Автобус получил номер 212, который отсылает к дате признания Россией ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что коммунальщики решили закрасить Дон Кихота на улице Пестеля. Горожане возмущены работой ЖКС.

Фото: Instagram / loketski