Коммунальщики решили закрасить Дон Кихота на улице Пестеля

Горожане возмущены работой ЖКС.

Коммунальщики уничтожили изображение Дон Кихота на улице Пестеля. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мегаполис+ Санкт-Петербург" сегодня, 5 февраля.

Известного героя романа Сервантеса на углу Моховой и Пестеля создал петербургский художник Кирилл Ведерников. Мастера узнают по графическим работам "Матерь мира", "Сотворение Евы", "Распятие", "Пьета", "Вавилон", которые изображены на стенах Анненкирхе.

Под постом комментаторы пожаловались на коммунальщиков. Горожане требуют, чтобы работники ЖКС сбивали сосульки, убирали сугробы и приводили в порядок дворы города, а не уничтожали граффити.

Им что краску девать некуда? И как помешали все рисунки? Лучше б дороги чистили! Лина Александрова, "Мегаполис+ Санкт-Петербург"

Вот они вандалы!!! Оперативно срабатывают там, где не требуется. А вот посыпать дороги и расчистить, тут не видят. Светлана Соколова, "Мегаполис+ Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv: уникальный арт-объект на набережной Екатерингофки был уничтожен коммунальщиками.

Фото: ВКонтакте / "Мегаполис+ Санкт-Петербург", Instagram / kv_artist