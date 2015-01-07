  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Опера "Дон Кихот"
Вчера, 19:00
291
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Опера "Дон Кихот"

0 0

Оперу "Дон Кихот" представят 19 сентября в Мариинском театре. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

В "Дон Кихоте" Мариинского театра переплетаются три линии – испанская, французская и русская. А поставил оперу в 2012 году режиссер Яннис Коккос. 

Сценографической доминантой является книга: герои оперы буквально сходят с ее страниц. При просмотре исчезает "самая несомненная вещественность". Странствия рыцаря-фантазера постановщик назвал "путешествием без движения в едином пространстве", "вариациями сна". 

В "Дон Кихоте" затронуты трудные темы: старение, одиночество, смерть. 

Фото: mariinsky.ru

Теги: дон кихот, мариинский театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии