Опера "Дон Кихот"

Оперу "Дон Кихот" представят 19 сентября в Мариинском театре. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

В "Дон Кихоте" Мариинского театра переплетаются три линии – испанская, французская и русская. А поставил оперу в 2012 году режиссер Яннис Коккос.

Сценографической доминантой является книга: герои оперы буквально сходят с ее страниц. При просмотре исчезает "самая несомненная вещественность". Странствия рыцаря-фантазера постановщик назвал "путешествием без движения в едином пространстве", "вариациями сна".

В "Дон Кихоте" затронуты трудные темы: старение, одиночество, смерть.

Фото: mariinsky.ru