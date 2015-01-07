Опера "Дон Кихот"

В "Дон Кихоте" Мариинского театра переплетаются три линии – испанская, французская и русская. А поставил оперу в 2012 году режиссер Яннис Коккос.
Сценографической доминантой является книга: герои оперы буквально сходят с ее страниц. При просмотре исчезает "самая несомненная вещественность". Странствия рыцаря-фантазера постановщик назвал "путешествием без движения в едином пространстве", "вариациями сна".
В "Дон Кихоте" затронуты трудные темы: старение, одиночество, смерть.
Фото: mariinsky.ru
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