В Петербурге появился "Магнитомох" от Loketski  

Его можно отыскать в Выборгском районе Петербурга.

В субботу, 25 апреля, Петербургский стрит-арт художник Loketski выложил в своем Instagrm-аккаунте пост и рассказал о новом арт-объекте. Им оказался "Магнитомох", который автор создал в Выборгском районе Петербурга (широта: 60.078625, долгота: 30.330060).

Автор отметил, что самоизоляция, время когда "жизнь встала на паузу", - отличная возможность для того, чтобы "прислушаться к себе и к миру и понять, что из того что мы делаем отзовется в вечности".

Ранее мы писали, что в Парголово установили памятник 207-ой поправке в Конституцию.

Фото: Loketski / instagram