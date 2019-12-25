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В Петербурге появился "Магнитомох" от Loketski  
Сегодня, 14:27
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Arinablinova

В Петербурге появился "Магнитомох" от Loketski  

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Его можно отыскать в Выборгском районе Петербурга.

В субботу, 25 апреля, Петербургский стрит-арт художник Loketski  выложил в своем Instagrm-аккаунте пост и рассказал о новом арт-объекте. Им оказался "Магнитомох", который автор создал в Выборгском районе Петербурга (широта: 60.078625, долгота: 30.330060).

Автор отметил, что самоизоляция, время когда "жизнь встала на паузу", - отличная возможность для того, чтобы "прислушаться к себе и к миру и понять, что из того что мы делаем отзовется в вечности".

Ранее мы писали, что в Парголово установили памятник 207-ой поправке в Конституцию.

Фото: Loketski / instagram

Теги: loketski, магнитомох, на улице, стрит-арт
Категории: Лента новостей,

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