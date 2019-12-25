В Петербурге появился Герцогский переулок

Части Мариинской улицы (от поворота до улицы Решетникова) присвоили наименование Герцогский переулок.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "О присвоении наименования части Мариинской улицы в Московском районе".

Части Мариинской улицы (от поворота до улицы Решетникова) присвоили наименование Герцогский переулок.

Эта часть улицы называлась так с 1906 по 1918 годы. Предположительно название происходит от фамилии директора- находившегося поблизости завода "Сименс и Гальске" Г.О.Герца. На сегодняшний день завод называется "Электросила".

В сентябре безымянному проезду в Калининском районе присвоили наименование. Теперь проезд, соединяющий улицу Демьяна Бедного и улицу Ольги Форш, носит имя Натальи Грудининой.

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