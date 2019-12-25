Безымянному проезду в Калининском районе присвоили наименование

Решение приняла Топонимическая комиссия города.

Безымянный проезд в Калининском районе получил наименование. Теперь проезд, соединяющий улицу Демьяна Бедного и улицу Ольги Форш, носит имя Натальи Грудининой. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Проезд располагается у сада "Прометей".

Наталья Иосифовна Грудинина (1918-1999) была поэтессой и переводчицей. Она родилась в Петрограде, участвовала в обороне Ленинграда. Кроме того, женщина вела семинар молодых поэтов. Печатать свои произведения она начала только после войны.

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