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Безымянному проезду в Калининском районе присвоили наименование
Сегодня, 10:10
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Безымянному проезду в Калининском районе присвоили наименование

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Решение приняла Топонимическая комиссия города.

Безымянный проезд в Калининском районе получил наименование. Теперь проезд, соединяющий улицу Демьяна Бедного и улицу Ольги Форш, носит имя Натальи Грудининой. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Смольного. 

Проезд располагается у сада "Прометей".

Наталья Иосифовна Грудинина (1918-1999) была поэтессой и переводчицей. Она родилась в Петрограде, участвовала в обороне Ленинграда. Кроме того, женщина вела семинар молодых поэтов. Печатать свои произведения она начала только после войны. 

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Фото: Яндекс.Карты

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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