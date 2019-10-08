В Петербурге появилось приложение для вызова спасателей-добровольцев

Приложение "Спасатель. Рядом" разработали спасатели-добровольцы отряда "Экстремум". Помогать петербуржцам уже готовы 190 волонтеров.

В Петербурге заработало приложение, с помощью которого можно вызвать добровольца-спасателя. Об этом сообщили на сайте "Открытые НКО".

Приложение "Спасатель. Рядом" разработали спасатели-добровольцы отряда "Экстремум". Помогать петербуржцам уже готовы 190 волонтеров. Очевидец или сам пострадавший сможет найти поблизости человека, готового оказать первую медицинскую помощь. Для этого нужно предварительно скачать приложение на смартфон и в случае необходимости нажать красную кнопку на экране с надписью "Нужна помощь". На выбор будет предложено несколько вариантов: сердечный приступ, авария, травма. Система автоматически определит местоположение и отправит сообщение спасателям.

Сейчас в России работают девять центров, где можно пройти обучение и стать спасателем-добровольцем. В Петербурге приложение установили более семи тысяч человек. Программа также работает в Москве, Новосибирске, Сочи и Челябинске. Приложение планируют распространить еще в десяти городах.

Ранее юные спасатели школы №10 Выборга заняли 3 место на межрегиональных состязаниях.

Видео: YouTube/ Спасатель.Рядом