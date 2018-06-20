Юные спасатели школы №10 Выборга заняли 3 место на межрегиональных состязаниях

По условиям состязаний "Юный спасатель" участники младшей возрастной группы должны были преодолеть полосу препятствий, найти пострадавшего в подвальном помещении, надеть костюм химзащиты, провести пожарное боевое развертывание.

С 26 по 30 марта в поселке Урдома Архангельской области проходили межрегиональные соревнования "Юный спасатель". Выборгский район представили две команды школы № 10: "Юный спасатель" и "Эмерком".

По условиям состязаний участники младшей возрастной группы должны были преодолеть полосу препятствий, найти пострадавшего в подвальном помещении, надеть костюм химзащиты, провести пожарное боевое развертывание. Выборгская команда "Юный спасатель", в которую вошли учащиеся кадетского класса, показала лучшее время в пожарном развертывании и заняла 1 место.

По результатам всего комплекса соревнований в общем зачете выборгские команды поделили 3 место.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО