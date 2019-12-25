В Петербурге появилось граффити со строчкой песни Хаски

На рисунке изображены герои фильма "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов", который вышел в 2017 году.

Уличный художник под ником stickitup.igryx в Instagram поделился фотографией своего нового творения в районе станции Бронка. Точное местоположение пока неизвестно.

На граффити изображены герои фильма "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов", который вышел в 2017 году. А также строчка песни "Панелька" Хаски: "Еду по России не доеду до конца". Фильм рассказывает о 27-летнем парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от жены и сына. Он встречает отца-уголовника, ставшего калекой. Витька Чеснок решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения их ждут по дороге.

Ранее мы писали, что на Конюшенной площади задержали очередных граффитистов.

Фото: instagram.com/street_art_spb/