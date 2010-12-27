В Петербурге появились пункты аренды пауэрбанков

Уже сейчас петербуржцев могут спасти от разрядившейся батареи 35 пунктов.

В Северной столице теперь нестрашно остаться без заряженного телефона: в городе появилось 35 пунктов аренды пауэрбанков, пишет "РБК". Бренд "Бери Заряд!", разросшийся в Москве, планирует поставить в Петербурге около 300 таких спасительных пунктов до конца года.

Сервис представляет собой автоматы, получить пауэрбанк в которых можно, зарегистрировавшись в приложении компании. Оплатить и забрать портативный аккумулятор напрокат можно в любом ближайшем аппарате, вернуть – по той же схеме. Такая система чем-то напоминает городские пункты проката велосипедов, знакомые петербуржцам, где для пользования услугой нужно приложение и почасовая оплата с карты, а также есть возможность вернуть арендованное в любой другой автомат того же бренда.

Больше всего пунктов аренды появится в крупных торговых центрах и ресторанах. "Бери Заряд" уже договорился об установке аппаратов в "Coffee Shop" и "Две палочки".



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