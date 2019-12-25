В Петербурге появились автобусы, разукрашенные в честь 190-летия здания Александринского театра

На афишах Александринского театра представлен перечень маршрутов наземного общественного транспорта, который курсирует мимо учреждения.

В Петербурге запустили автобусы и троллейбусы, украшенные рисунками в честь 190-летия здания Александринского театра. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем tg-канале.

Комитет по транспорту и театр заключили соглашение о сотрудничестве. Как отметил представитель Северной столицы, им удалось возродить давно забытую традицию – на афишах Александринского театра появился перечень маршрутов наземного общественного транспорта, который курсирует мимо учреждения. Брендированный транспорт будет отправляться от площади Островского.

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Фото: Телеграм / Кирилл Поляков