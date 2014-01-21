В Петербурге 10 сентября отмечают День промышленности

Губернатор города поздравил работников фабрик и заводов с профессиональным праздником.

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем промышленности. Праздник отмечается в нашем городе в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Губернатор напомнил о подвиге рабочих и инженеров в годы Великой Отечественной войны. Под звуки сирены и бомбардировок они они трудились, выпускали танки, оружие и снаряды для фронта. После этих страшных лет город стал лидером в энергетическом и электротехническом машиностроении, радиоэлектронике.

По словам градоначальника, петербургские предприятия внесли большой вклад в развитие экономики страны. Беглов поблагодарил региональных специалистов и мастеров за труд и высокие результаты. Он пожелал им здоровья и успехов.

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