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Финская компания Wihuri Group запретила Петербургу продавать свои 4 уборочные машины в России
Сегодня, 20:12
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Финская компания Wihuri Group запретила Петербургу продавать свои 4 уборочные машины в России

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При этом Wihuri Group не объявляла об уходе с российского рынка. 

В среду, 31 августа, финская компания Wihuri Group запретила продавать технику для уборки улиц, которая осталась на складах в России.

Компания наложила запрет на продажу последних четырёх уборочных машин на складе в Петербурге. При этом Wihuri Group не объявляла об уходе с российского рынка. 

Компания начала производство в России в 2019 году. Завод находится в индустриальном парке "Орион" в Левашово.

Ранее в Петербург поступила новая уборочная техника. Всего комитет по благоустройству до конца 2022 года получит 73 единицы техники для дорожных предприятий.

Фото: Piter.tv

Теги: wihuri group, заперт, уборочная техника, финская компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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