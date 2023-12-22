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Последствия метели в Петербурге устраняют 3,5 тыс. дворников и 800 единиц техники

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Дорожные службы работают сейчас в плановом режиме.

В среду, 14 февраля, с последствиями метели в Петербурге борются 3,5 тыс. дворников, 1 тыс. механизаторов, 935 работников ручного труда и 800 единиц техники. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своем tg-канале.

В часы активного снегопада основной задачей стало прометание проходов к социальным объектам, станциям метро и ко входам в парадные. После завершения метели техника и дворники отправятся во дворы домов. 

Дорожные службы работают сейчас в плановом режиме. Согласно прогнозу синоптика Александра Колесова, за сегодняшние сутки в городе выпадет порядка 12 см снега. 

Кроме того, погодные условия вызвали в Петербурге 10-балльные пробки.

Видео: Telegram / Разумишкин

Теги: снегопад в петербурге, уборочная техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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