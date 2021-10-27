Всего комитет по благоустройству до конца 2022 года получит 73 единицы техники для дорожных предприятий.

В преддверии холодов в Петербург поступила новая уборочная техника. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

Накануне он вручил ключи от погрузчиков сотрудникам дорожных предприятий. В торжественной церемонии приняли участие руководители комитета по благоустройству.

Парки трёх дорожных предприятий пополнят в общей сложности 20 новых фронтальных погрузчиков. Эта техника выполняет широкий спектр задач во все времена года.

Всего комитет по благоустройству до конца 2022 года получит 73 единицы техники для дорожных предприятий.

Фото: пресс-служба Смольного