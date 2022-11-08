Уборочная техника из Белоруссии доставлена в Петербург

Машины имеют высокую прочность и защиту от неустойчивого климата Петербурга.

В Петербург из Белоруссии прибыла новая техника для уборки снега. Об этом сообщили в Смольном.

В частности, доставлено 38 одноковшовых фронтальных погрузчиков Амкодор 342С4. Их распределили в СПб ГУДП "Центр", СПб ГУДП "Путь" и ГУДСП "Курортное".

Машины имеют высокую прочность и защиту от неустойчивого климата Петербурга. В 2022 году предприятия получили 102 таких погрузчика, и они успешно справлялись с погодными условиями. До конца 2023-го в городе появится 260 единиц техники, общая сумма которых 4 млн рублей.

Фото: сайт "Амкодор"