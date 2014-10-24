Белорусская техника поможет Петербургу убирать дворы зимой

Город и Беларусь подписали девять соглашений о промышленном и научном сотрудничестве.

На пятнадцатом заседании Совета делового сотрудничества между Санкт-Петербургом и Беларусью подписан ряд документов, направленных на развитие взаимодействия между регионами. Одним из соглашений стало решение о поставке в Петербург новой уборочной машины, разработанной белорусским предприятием "Амкодор". По информации пресс-службы Смольного, техника будет использоваться для работы в узких дворах и на труднодоступных участках, где стандартные коммунальные машины не могут проехать. Помимо этого, Петербург и Беларусь подписали восемь дополнительных соглашений. В их числе — план-график строительства Центра белорусской техники на Внуковской улице, документы о развитии промышленной кооперации, научного обмена, поставках оборудования для благоустройства и жилищного строительства, а также расширении сотрудничества в сфере лифтового производства. Ключевой документ был подписан губернатором Петербурга Александром Бегловым и премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. В нем обозначены направления взаимодействия в промышленности, торговле, образовании, культуре и туризме. Кроме того, стороны согласовали "дорожную карту" на 2026–2028 годы, предусматривающую конкурсный отбор и финансирование совместных образовательных и научных проектов.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга