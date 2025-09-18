От роботов до ледоколов: Петербург отмечает День промышленности

Город не просто сохраняет индустриальную мощь, но и активно развивает высокотехнологичные направления

В четверг 10 сентября в Санкт‑Петербурге отмечают День промышленности. Северная столица входит в число крупнейших индустриальных центров России: в промышленном комплексе города работают свыше 470 тысяч человек, функционируют более 860 крупных и средних предприятий, а также свыше 27 тысяч субъектов малого и микробизнеса, сообщил портал "Строительный Петербург".

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов в своём поздравлении подчеркнул, что за всеми этим показателями стоят инженеры, рабочие, конструкторы и управленцы.

Их профессионализм и преданность делу вызывают искреннее уважение. От имени Комитета сердечно благодарю всех, кто своим трудом, профессионализмом и инновационными идеями вносит вклад в развитие петербургской промышленности и укрепление технологического суверенитета России. Александр Ситов, председатель КППИТ

Промышленность Петербурга демонстрирует сильные позиции в ключевых технологических направлениях. Северная столица лидирует в стране по числу промышленных роботов на предприятиях и занимает второе место по количеству малых технологических компаний — их насчитывается более 600.

Одной из опор городской индустрии остаётся судостроение. В настоящее время сейчас на верфях строится свыше 40 кораблей и судов — от атомных ледоколов до рыбопромысловых траулеров. На долю судостроения приходится более 20% машиностроительной продукции города. Также в Петербурге выпускают треть всех российских беспилотников, и город выступает опорной площадкой соответствующего нацпроекта.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)