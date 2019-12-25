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Беглов поздравил Лепса с юбилеем
Сегодня, 13:35
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Беглов поздравил Лепса с юбилеем

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Певцу присвоили звание Народного артиста России.

Сегодня, 16 июля, свой юбилей отмечает российский музыкант и певец Григорий Лепс. С 60-летием его поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов. 

Яркий талант и запоминающийся голос снискали Вам множество поклонников в нашей стране. Ваши концерты всегда проходят с аншлагом. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Звание Народного артиста России Григорию Лепсу было присвоено за заслуги в развитии эстрадного искусства Указом Президента Российской Федерации.

Ранее на Piter.tv: Markul даст долгожданный сольный концерт на ROOF FEST 2022 в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Григорий Лепс

 

Теги: лепс отмечает юбилей, музыкант, певец, поздравление от беглова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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