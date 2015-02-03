Markul даст долгожданный сольный концерт на ROOF FEST 2022 в Петербурге

Хип-хоп исполнитель Markul выступит на фестивале концертов на крыше ROOF PLACE в Петербурге 30 июля. Марк исполнит уже полюбившиеся хиты, а также представит композиции с нового альбома Sense Of Human.

Markul – российский хип-хоп артист и автор песен, чье творчество объединяет в себе мелодичный рэп и танцевальную музыку, а тексты песен ищут ответы на вечные вопросы об отношениях и поиске себя. Markul 30 июля даст долгожданный сольный концерт с программой из не покидающих топ-чарты хитов и новых песен с последнего альбома Sense of Human.

Концерт Markul пройдет 30 июля 2022 года в 19:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).

Билеты на концерт уже в продаже.

Также группа "Сурганова и Оркестр" 29 июля выступит со своей фирменной летней программой на фестивале концертов на крыше в Петербурге.

Фото: предоставлены организаторами