Markul даст долгожданный сольный концерт на ROOF FEST 2022 в Петербурге

Markul – российский хип-хоп артист и автор песен, чье творчество объединяет в себе мелодичный рэп и танцевальную музыку, а тексты песен ищут ответы на вечные вопросы об отношениях и поиске себя. Markul 30 июля даст долгожданный сольный концерт с программой из не покидающих топ-чарты хитов и новых песен с последнего альбома Sense of Human.
Концерт Markul пройдет 30 июля 2022 года в 19:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).
Билеты на концерт уже в продаже.
Также группа "Сурганова и Оркестр" 29 июля выступит со своей фирменной летней программой на фестивале концертов на крыше в Петербурге.
Фото: предоставлены организаторами
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