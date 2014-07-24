  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сурганова и Оркестр" сыграют "Летник" на ROOF FEST 2022
Сегодня, 15:34
124
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сурганова и Оркестр" сыграют "Летник" на ROOF FEST 2022

0 0

Группа "Сурганова и Оркестр" 29 июля выступит со своей фирменной летней программой на фестивале концертов на крыше в Петербурге. На живописной площадке Roof Place зрители услышат такие хиты, как "Белая", "Да будет свет", "Мураками" и "Я теряю тебя".

"Летник" – фирменный open-air рок-группы "Сурганова и Оркестр". Коллектив готовит для зрителей сюрпризы и неожиданные эксперименты над звучанием уже полюбившихся песен. Каждый летний концерт коллектива "Сурганова и Оркестр" — особенное событие, заряжающее хорошим настроением под любимую музыку. В программе концерта знаменитая "классика", редкие песни и новые композиции с альбома "Все будет. Завтра". 

Концерт группы "Сурганова и Оркестр" состоится 29 июля 2022 года в 20:00 на площадке ROOF PLACE (Кожевенная линия, 30).

Билеты на концерт уже в продаже.

Также впервые на сцену ROOF FEST в Петербурге 21 июля выйдет Лолита. 

Фото: предоставлены организаторами

Теги: roof fest, roof place, сурганова и оркестр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии