Сурганова и Оркестр" сыграют "Летник" на ROOF FEST 2022

"Летник" – фирменный open-air рок-группы "Сурганова и Оркестр". Коллектив готовит для зрителей сюрпризы и неожиданные эксперименты над звучанием уже полюбившихся песен. Каждый летний концерт коллектива "Сурганова и Оркестр" — особенное событие, заряжающее хорошим настроением под любимую музыку. В программе концерта знаменитая "классика", редкие песни и новые композиции с альбома "Все будет. Завтра".
Концерт группы "Сурганова и Оркестр" состоится 29 июля 2022 года в 20:00 на площадке ROOF PLACE (Кожевенная линия, 30).
Билеты на концерт уже в продаже.
Также впервые на сцену ROOF FEST в Петербурге 21 июля выйдет Лолита.
Фото: предоставлены организаторами
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