Сурганова и Оркестр" сыграют "Летник" на ROOF FEST 2022

Группа "Сурганова и Оркестр" 29 июля выступит со своей фирменной летней программой на фестивале концертов на крыше в Петербурге. На живописной площадке Roof Place зрители услышат такие хиты, как "Белая", "Да будет свет", "Мураками" и "Я теряю тебя".

"Летник" – фирменный open-air рок-группы "Сурганова и Оркестр". Коллектив готовит для зрителей сюрпризы и неожиданные эксперименты над звучанием уже полюбившихся песен. Каждый летний концерт коллектива "Сурганова и Оркестр" — особенное событие, заряжающее хорошим настроением под любимую музыку. В программе концерта знаменитая "классика", редкие песни и новые композиции с альбома "Все будет. Завтра".

Концерт группы "Сурганова и Оркестр" состоится 29 июля 2022 года в 20:00 на площадке ROOF PLACE (Кожевенная линия, 30).

Билеты на концерт уже в продаже.

Также впервые на сцену ROOF FEST в Петербурге 21 июля выйдет Лолита.

Фото: предоставлены организаторами