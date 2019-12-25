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Лолита впервые выступит на фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2022
Сегодня, 11:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Лолита впервые выступит на фестивале концертов на крыше ROOF FEST 2022

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Самая жизнерадостная и яркая артистка отечественной поп-сцены пополнила лайн-ап ROOF FEST.

Лолита впервые выйдет на сцену ROOF FEST в Петербурге 21 июля. 

Певица стала одной из самых эффектных и оригинальных артисток отечественной поп-культуры. Тексты песен Лолиты рассказывают о переживаниях сильной женщины в мире слабых мужчин, но каждая из этих историй вдохновляет на новые подвиги. "На титанике", "По-другому", "Ориентация север", "Грустная танцую" – в рамках фестиваля Лолита исполнит все свои легендарные и новые хиты.

Билеты на концерт уже в продаже.

Фото: предоставлено организатором

Теги: roof fest, лолита
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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