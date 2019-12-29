В Петербурге ищут русалоустойчивого вычерпывателя воды из траншеи

От соискателя требуют высшее образование в области гуманитарных наук и трудов Ленина.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в петербурге появилась необычная вакансия — вычерпыватель воды из траншеи. Соответствующее объявление опубликовано на сайте SuperJob.

От соискателя требуется высшее образование в области гуманитарных наук и трудов Ленина. Кроме того, предполагаемый вычерпыватель воды из траншеи должен обладать русалоустойчивостью и уметь плавать по-лягушачьи. Также такой человек должен знать анекдоты и ездить на велосипеде.

Работодатель готов оснастить необычного сотрудника плоской лопатой и ведром, которые понадобятся для вычерпывания воды. Также начальство взамен обещает платить соискателю, успешно прошедшему собеседование, от 70 до 85 тысяч рублей.

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Фото:pixabay