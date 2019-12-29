  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ищут русалоустойчивого вычерпывателя воды из траншеи
Сегодня, 12:02
62
IRINA_CHALKINA

В Петербурге ищут русалоустойчивого вычерпывателя воды из траншеи

0 0

От соискателя требуют высшее образование в области гуманитарных наук и трудов Ленина.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в петербурге появилась необычная вакансия — вычерпыватель воды из траншеи. Соответствующее объявление опубликовано на сайте SuperJob. 

От соискателя требуется высшее образование в области гуманитарных наук и трудов Ленина. Кроме того, предполагаемый вычерпыватель воды из траншеи должен обладать русалоустойчивостью и уметь плавать по-лягушачьи. Также такой человек должен знать анекдоты и ездить на велосипеде.

Работодатель готов оснастить необычного сотрудника плоской лопатой и ведром, которые понадобятся для вычерпывания воды. Также начальство взамен обещает платить соискателю, успешно прошедшему собеседование, от 70 до 85 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские мошенники выманили у обманутой дольщицы более полумиллиона рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии