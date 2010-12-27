Она работает на парковке МЕГА Дыбенко.

В среду, 13 ноября, стало известно, что в Кудрово появилась станция раздельного сбора отходов. Открывшаяся экостанция является частью совместной программы по экологическому просвещению жителей города от МЕГИ и ИКЕА — "Правила Деления".

Экостанция установлена на парковке МЕГА Дыбенко. Яркие контейнеры принемают: картон, бумагу, стекло, упаковку "Тетра Пак", ПЭТ-бутылки, металл, и несколько видов твёрдого пластика. Также около экостанции работает бокс "Спасибо", куда можно сдать одежду.

"Программа стартовала этим летом с открытия первого сортировочного пункта на парковке МЕГИ Парнас. В конце октября в МЕГЕ Дыбенко начала функционировать вторая точка для раздельного сбора отходов. Теперь жители Невского района и Кудрово тоже могут следовать "осознанным правилам потребления" и сдавать на переработку отходы, которые поделены на восемь наиболее распространённых фракций", —сказано в сообщении.

Кроме того, 16 ноября в МЕГЕ Дыбенко сотрудница Greenpeace Варвара Яровая проведет соответствующую лекцию "Начни с себя" на тему раздельного сбора.

Ранее мы сообщали о том, что нужно знать о раздельном сборе мусора.

Фото:предоставлено организаторами