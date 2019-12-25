Петербуржец создал интерактивную карту, на которой можно узнать возраст здания

Карта содержит информацию о 55 тысячах зданий города.

В Северной столице появилась новая интерактивная карта, где отмечены исторические объекты. Её автором стал петербуржец Никита Славин.

Славин нанес на интерактивную карту Петербурга более 55 тысяч зданий. На карте указан не только возраст домов, но и их фотографии.

Для создания проекта картограф использовал портал "Открытые данные Петербурга", OpenStreetMap и сайт CityWalls.ru. Славин отметил, что он намерен создать печатную версию такой карты.

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Фото:how-old-is-this.house