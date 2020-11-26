Свалку на Дальневосточном проспекте превратят в общественное пространство

Специалисты уже приступили к проектированию.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что на Дальневосточном проспекте появится общественное пространство. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу отдела по благоустройству администрации Невского района Вадима Люшню.

Новое общественное пространство появится на месте свалки. В данный момент с этого участка вывозят мусор. Отмечается, что с территории уже убрали больше семи тонн токсичных отходов.

Напомним, что организатора свалки ранее привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье Петербург окажется на границе антициклона с севера.

Фото:pixabay