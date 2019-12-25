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В воскресенье Петербург окажется на границе антициклона с севера
Сегодня, 9:45
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IRINA_CHALKINA

В воскресенье Петербург окажется на границе антициклона с севера

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Ожидается преимущественно облачная, но сухая погода

В воскресенье, 29 ноября, в Северной столице ожидается тёплая и сухая погода. Такой прогноз на день дал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в городе прогреется до +1 градуса тепла. Ветер будет дуть восточный до 4-9 м/с.  Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

По словам главного синоптика, Петербург окажется на границе антициклона с севера и циклона с юга.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери.

Фото:Instagram / aleledov

Теги: главный синоптик, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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