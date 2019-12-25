В воскресенье Петербург окажется на границе антициклона с севера

Ожидается преимущественно облачная, но сухая погода

В воскресенье, 29 ноября, в Северной столице ожидается тёплая и сухая погода. Такой прогноз на день дал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в городе прогреется до +1 градуса тепла. Ветер будет дуть восточный до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

По словам главного синоптика, Петербург окажется на границе антициклона с севера и циклона с юга.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери.

Фото:Instagram / aleledov