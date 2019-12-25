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Власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери
Сегодня, 8:26
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери

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Город отмечает День матери в воскресенье, 29 ноября.

В воскресенье, 29 ноября, в Северной столице отмечают День матери. Петербуржцев поздравил губернатор города на Неве Александр Беглов. 

Для каждого человека мама – главный человек в жизни. Мы стараемся создать все условия, чтобы женщины могли рожать и растить детей.

Александр Беглов

Отмечается, что 2019 городу в Петербурге все поликлиники перешли на "бережливый" режим работы. Также в Северной столице создается безбарьерная среда для мам, которым будет удобно входить с колясками в дома, магазины, детсады.

Ранее мы сообщали о том, что День матери в Петербурге постараются отметить в онлайн-формате.

Фото:pixabay

Теги: беглов, день матери, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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