Власти Петербурга поздравили горожан с Днем матери

Город отмечает День матери в воскресенье, 29 ноября.

В воскресенье, 29 ноября, в Северной столице отмечают День матери. Петербуржцев поздравил губернатор города на Неве Александр Беглов.

Для каждого человека мама – главный человек в жизни. Мы стараемся создать все условия, чтобы женщины могли рожать и растить детей. Александр Беглов

Отмечается, что 2019 городу в Петербурге все поликлиники перешли на "бережливый" режим работы. Также в Северной столице создается безбарьерная среда для мам, которым будет удобно входить с колясками в дома, магазины, детсады.

Ранее мы сообщали о том, что День матери в Петербурге постараются отметить в онлайн-формате.

Фото:pixabay