День матери в Петербурге постараются отметить в онлайн-формате

В 2020 году праздник выпадает на 29 ноября.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2020 году праздник выпадает на 29 ноября. В канун праздника состоялась специальная пресс-конференция, на которой стало известно, что большинство мероприятий в честь события пройдет в онлайн-формате.

Подробная афиша празднования размещена на сайте городского правительства. Глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков напомнил, что в этот день необходимо вспомнить своих родителей и уделить все возможности для того, чтобы высказать им слова благодарности.

21 жительница Петербурга официально носит звание "Мать-героиня". Награды "За заслуги в воспитании детей" получили более 120 семей.

"Мы гордимся тем, что в городе постоянно растет количество многодетных семей. Более 47 тысяч, на сегодняшний день удивительных, достойных ленинградских семей, которые воспитывают очень ответственных и уважаемых детей" – добавил Ржаненков.

В городе запланировано множество событий – конкурсы, выставки, концерты. В частности, в комитете по культуре напомнили, что выставочный проект "О дивный детский мир", который пройдет на территории Петропавловской крепости, будет проходить до 25 декабря.

Зрителям представят 400 экспонатов из всех центральных музеев города, которые расскажут о повседневной жизни петербургских семей. Выставка охватывает исторический период от Екатерины Великой до начала XX века.

В "Театре марионеток им. Деммени" пройдет конкурс зрительских рисунков. Дети, которые приходят на спектакли, рисуют портреты своих мам. 29 ноября будут подведены итоги проекта. Выставку можно посмотреть в пространстве театра. В Театре имени Ленсовета 29 ноября пройдет спектакль "Следы материнских морей" – это постановка о Марине Цветаевой и ее взаимоотношениях с матерью, рассказал заместитель председателя Комитета по культуре Федор Болтин.

Кроме того, будут поздравлять мам и вручать им сладкие сувениры в этот день и на Финляндском вокзале. Таким образом СЗППК хочет напомнить, что сколько бы хороших и добрых слов мы ни говорили нашим главным женщинам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут.

Фото: Piter.tv

Текст: Алиса Калегина / Piter.tv