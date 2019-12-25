На Финляндском вокзале пассажиров поздравят с Днем матери

Он отмечается в этом году 29 ноября.

В России 29 ноября отмечается День матери. Это праздник всех поколений, ведь для каждого из нас мама – главный человек. В этот день на Финляндском вокзале поздравят матерей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

В этот день на Финляндском вокзале будут поздравлять мам и вручать им сладкие сувениры. Таким образов СЗППК хочет напомнить, что сколько бы хороших и добрых слов мы ни говорили нашим главным женщинам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут.

Пассажиры пригородных поездов смогут купить маски в билетных кассах.

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