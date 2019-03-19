В Петербурге появилась Триумфальная арка в честь воссоединения Крыма с Россией

Образцом послужила Триумфальная арка Тита в Риме.

В седьмую годовщину присоединения Крыма к России петербургские девелоперы установили Триумфальную арку в честь события. За образец взяли Триумфальная арка Тита в Риме, которую возвели в 82 году нашей эры в честь победы Рима в Иудейской войне. Более подробно о событии написал "Петербургский дневник".

Петербургская арка появилась в Прибрежном квартале в поселке Лисий Нос. Конструкция готова, но впереди еще работа над наружным декором, который определят в рамках архитектурного конкурса. Предполагается, что объект будет готов в 2024 году, к десятой годовщине. Конкурс должны объявить во второй половине 2021 года.

Арка представляет собой конструкцию размером с трехэтажный дом и может использоваться как жилое помещение, но создатели склоняются к созданию здесь частного музея.

Ранее мы писали, что Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму.

Фото: Петербургский дневник