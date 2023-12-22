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В Петербурге стартовал фестиваль кухни Крыма
Сегодня, 17:22
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В Петербурге стартовал фестиваль кухни Крыма

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На этой неделе свыше десяти петербургских ресторанов будут кормить посетителей блюдами крымской кухни. 

В Петербурге отмечают 10-летие воссоединения Крыма с Россией. В городе на Неве стартовал фестиваль кухни полуострова. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике Северной столицы Кирилл Соловейчик в своем tg-канале.

На этой неделе свыше десяти петербургских ресторанов будут кормить посетителей блюдами крымской кухни. 

Гости смогут попробовать такие блюда, как янтык, имам баялды, кубете, сарма, эчпочмак с цыплёнком и картофелем, а также многие другие, приготовленные по традиционным рецептам крымских татар из продуктов, которые специально привезены из Крыма.

Кирилл Соловейчик, глава комитета по промышленной политике Петербурга

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, что можно есть во время Великого поста.

Фото: Pxhere

Теги: воссоединение крыма с россией, крымская кухня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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