В Петербурге стартовал фестиваль кухни Крыма

На этой неделе свыше десяти петербургских ресторанов будут кормить посетителей блюдами крымской кухни.

В Петербурге отмечают 10-летие воссоединения Крыма с Россией. В городе на Неве стартовал фестиваль кухни полуострова. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике Северной столицы Кирилл Соловейчик в своем tg-канале.

На этой неделе свыше десяти петербургских ресторанов будут кормить посетителей блюдами крымской кухни.

Гости смогут попробовать такие блюда, как янтык, имам баялды, кубете, сарма, эчпочмак с цыплёнком и картофелем, а также многие другие, приготовленные по традиционным рецептам крымских татар из продуктов, которые специально привезены из Крыма. Кирилл Соловейчик, глава комитета по промышленной политике Петербурга

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