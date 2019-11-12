В Петербурге появилась "Аллея славы" ко Дню полиции

Петербуржцы и гости города увидят портреты полицейских.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что в Петербурге появилась "Аллея славы", приуроченная ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября.

Проект с портретами 23-х полицейских расскажет о работниках, которые проявили отвагу и мужество на службе. Также на аллее установили шесть баннеров с историческими личностями, которые внесли вклад в становление полиции в России. Так, на плакатах изобразили первого генерал-полицмейстера Антона Девиера, первого министра полиции Александра Балашова и первого министра внутренних дел Виктора Кочубея.

Ранее мы писали, что в петербургском музее покажут древности в "живом" оформлении.

Фото: "Невские Новости"