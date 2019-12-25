В петербургском музее покажут древности в "живом" оформлении

Экспозиция развернется в Центральном музее связи имени А.С. Попова.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Петербурге покажут древности в "живом" оформлении. Экспозиция развернется в Центральном музее связи имени А.С. Попова.

Выставка получила название "Камни предков".

Каменные орудия, которыми древние люди пользовались тысячи лет назад, предстанут в новом свете

Отмечается, что экспозиция представлена в стиле Art&Science, которое объединяет науку и искусство. Организаторы заявили, что особое внимание уделено дизайну выставки.

Проект создала команда молодых петербургских археологов, архитекторов, художников и историков.

Фото:организаторы