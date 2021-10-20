В Петербурге повторно проверят иммунитет детей к инфекциям

Несмотря на то, что несовершеннолетних прививают, заболеваемость инфекциями растет в Северной столице.

Жители Петербурга смогут бесплатно проверить иммунитет своих детей к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу и вирусным гепатитам А, В, С, D, E повторно до 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в пятницу, 22 сентября.

Несмотря на то, что несовершеннолетних прививают, заболеваемость инфекциями растет в Северной столице. Подобное тестирование уже проводили с 4 по 16 сентября.

Кровь получится проверить с 25 сентября по 7 октября в медицинском центре НИИ Петербурга эпидемиологии и микробиологии им. Пастера на Большой Монетной улице. Результаты исследований на антитела родителям отравят на электронную почту.

Ранее мы сообщали о том, что контрольно-счетная палата проверит петербургские комбинаты соцпитания.

Фото: Piter.TV