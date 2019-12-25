Иммунитет к заболеваниям передается следующим поколениям

Эксперимент проводился на мышах и их потомстве.

Ученые из разных стран провели исследование и пришли к выводу, что иммунитет к заболеваниям способен передаваться следующим поколениям. Статья была опубликована в журнале "Иммунология природы".

Эксперимент проводился на мышах и их потомстве. Оказалось, что отцы мышей, которые перенесли грибковые заболевания, передали своему потомству иммунитет к противодействию этим болезням.

Стало известно, что на состояние потомства напрямую влияют факторы окружающей среды. В качестве примера используют детей, которые родились после голодной зимы Второй Мировой Войны. У этих людей развились изменения в метаболизме. На основе этого ученые сделали вывод, что потомству передаются не только данные ДНК.

При этом ученые отмечают, что эксперимент проводился только на мышах и не факт, что на людях это будет работать. Необходимы дальнейшие исследования.

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