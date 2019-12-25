Главный детский инфекционист Петербурга рассказала о рисках COVID-19 для детей

По мнению специалиста, грипп не менее опасен, чем коронавирус.

Главный детский инфекционист, заведующая отделением ДГБ №5 им. Филатова Елена Дондурей рассказала в интервью "Доктору.Питеру" о рисках заболевания гриппом и коронавирусом для детей.

По мнению эксперта, грипп не менее опасен, чем коронавирус. В частности, обычный грипп и различные инфекции могут вызвать тяжелые осложнения, в результате которых приходится прибегать к реанимации.

Кроме того Дондурей отметила, что для диагностики заболевания необходимы лабораторные анализы и компьютерная томография.

Ранее мы писали, что Петербург вновь обогнал Москву по числу смертей от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV