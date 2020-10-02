В петербургских школах растет количество заболевших ОРВИ

Детей беспокоят не только температура, кашель и насморк.

В школах Петербурга начался сезон ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

Детей беспокоят не только температура, кашель и насморк, но и диарея, рвота и тошнота. Симптомы проявляются как все, так и лишь их часть.

Врачи справляются с потоком заболевших. Так, в стационарах города находятся 28 детей с ОРВИ и коронавирусом. 62 ребенка лечатся в домашних условиях.

Ранее на Piter.TV: заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Петербурге выросла на 56% за месяц.

Фото: Piter.TV