В Петербурге повысят зарплату для чиновников

Глава города подписал документ, меняющий расчетную единицу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поднял чиновникам города заработную плату. Он внес изменения в закон "О расчетной единице". При помощи этого параметра рассчитывается трудовой оклад государственных сотрудников. Для каждого госслужащего - своя сумма единиц.

Для примера, спикер ЗакСа получает 60 расчетных единиц, городской парламентарий около 51-53 единиц, а вице-губернаторы - по 56 единиц. Новые правки уточняют единицы на три года.К 2020 году рост расчетной единицы увеличится с 1355 до 1410 рублей, а к 2022 году - и вовсе до 1525 рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что чиновник из МО "Народный" условный срок за мошенничество в сфере благоустройства.

Фото: Piter.tv

