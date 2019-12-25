Бизнесмены просили сохранить ставку на уровне этого года.

В понедельник, 7 декабря, в Петербурге повысят налог на имущество, сообщили в комитете финансов.

Несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии коронавируса, сложившуюся в большинстве сфер бизнеса, Смольный не планирует идти навстречу бизнесменам и снижать налог на имущество. Предприниматели просили сохранить ставку на уровне этого года, депутаты Законодательного собрания даже подготовили законопроект, однако до его рассмотрения дело так и не дошло. Авторы документы уточнили, что такая мера обошлась бы казне в 3 миллиарда рублей.

По действующей редакции закона, налоговая ставка вырастет с 1,25% до 1,5% от кадастровой стоимости. Повышение планировали давно, а бизнесмены были осведомлены.

Предприниматели уверены, что такое повышение ударит по положению.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга поддержал предоставление налоговых льгот региональным инвесторам.

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