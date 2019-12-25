ЗакС Петербурга поддержал предоставление налоговых льгот региональным инвесторам

Льготы можно будет получить при соблюдении определенных требований.

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект Смольного, предусматривающий новые льготы для желающих вложиться в региональную экономику. Заседание проходит 2 декабря в Мариинском дворце.

Закон о региональных инвестиционных проектах позволит компаниям, попавшим в реестр, получить налоговые льготы. Они смогут не платить налог на имущество и федеральную ставку по налогу на прибыли. Региональная ставка составит 10%. В реестр попадут только компании, готовые вложить в проект от 50 млн до 500 млн рублей за три года или от 500 млн рублей за пять лет. 90% выручки организации должна приносить реализация производимой продукции.

Отметим, что проект рассчитан на предпринимателей в сфере промышленности и обрабатывающего производства.

Законопроект был представлен на заседании правительства председателем комитета о экономической политике и стратегическому планированию Валерием Москаленко.

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