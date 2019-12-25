В Петербурге представили проект закона о региональных инвестиционных проектах

Члены правительства законопроект одобрили.

Петербургские власти создадут особые условия для привлечения инвесторов, обеспечив им налоговые льготы. Сегодня, 24 ноября, председатель комитета о экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко представил правительству Петербурга соответствующий законопроект.

Региональный инвестиционный проект будет рассчитан на инвесторов в сферу промышленности и обрабатывающего производство. Дело в том, что именно на сферу промышленности приходится почти 50% налоговых доходов. Кроме того, в ней заняты 17% работников. Петербург находится на 4 месте по стране по инвестиционной привлекательности.

Статус РИП поможет сэкономить на налогах – региональная ставка на прибыль снизится до 10 процентов, а федеральная обнулится. Кроме того, РИП будет давать освобождение от регионального налога на имущество, которое будет задействовано в производстве.

Льготные условия для инвесторов позволят создать новые производства, возвратить инвестиции в движимое и недвижимое имущество, предотвратить выпадающие доходы бюджета города. Также это создаст новые рабочие места и экспортируемые товары, повысит статус Северной столицы.

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